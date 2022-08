Oud-burgemeester Georges Joris overleden op 101-jarige leeftijd

Regio Mechelen Lichtfees­ten, Stille Disco XXL of spetteren­de muzikale optredens: dit zijn onze tips voor het weekend in de regio rond Mechelen

Geen zin om komend weekend binnen te blijven? En heb je nog geen plannen op zaterdag 13 en zondag 14 augustus? Wij helpen je graag verder met vijf leuke tips uit Mechelen en omstreken. Geniet van de Lichtfeesten in Reet, een stille disco in Mechelen of van optredens van Camille en Het Zesde Metaal in Sint-Katelijne-Waver en Puurs-Sint-Amands.

11 augustus