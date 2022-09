Oppositie vraagt bijeenkomst beoordelingscommissie: “Burgemeester probeert klacht over belangenvermenging onder mat te vegen”

N-VA bracht “geruchten naar een vermeende poging tot belangenvermenging in hoofde van de burgemeester” naar eigen zeggen in januari al eens ter sprake tijdens de besloten zitting van de gemeenteraad.

“Wij kregen het antwoord van de burgemeester dat het verzinsels waren”, zegt N-VA fractieleider Guido Vaganée. “Groot was de verbazing toen we deze week een uitprint van mailverkeer kregen waaruit blijkt dat er wel degelijk een klacht is.”

De oud-burgemeester vraagt zich niet alleen af of in januari werd gelogen, volgens hem had ook een beoordelingscommissie moeten worden samengeroepen om de “klacht over belangenvermenging, machtsmisbruik en intimidatie” te onderzoeken.

Hoogdringendheid

Woensdagavond vroegen N-VA en Groen dan ook de bijeenroeping van die commissie bij hoogdringendheid. “Wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat er hier heel veel moeite wordt gedaan om deze klacht onder de mat te schuiven.”

Volgens de oppositie komt Lode Van Looy in nauwe schoentjes, maar dat spreekt de burgemeester volledig tegen. “Want ik sta volledig recht in mijn schoenen. Er zijn inderdaad frustraties binnengekomen die je als klacht zou kunnen catalogeren, maar dat is uitgeklaard.”

Klachtenregister

Volgens de burgemeester werd deze wel degelijk geregistreerd in het klachtenregister. “We zijn wel tekortgeschoten door geen commissie bijeen te roepen, maar dat is niet bewust gebeurd. De klacht zelf is wel degelijk behandeld door het college en de ambtenaren en de plooien met de klager min of meer gladgestreken.”

Volgens Van Looy is de demarche van Vaganée dan ook terug te voeren tot een “vier jaar durende haatcampagne ingevolge van een verkiezingsnederlaag”. “Hij is het trouwens die een sanctie riskeert door zaken uit de besloten zitting publiek te maken. Dat is een zware deontologische fout.”

