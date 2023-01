Opendeurdagen bij scholen in Bonheiden en Rijmenam

Een eerste opendeurdag vindt plaats bij de GEKKO-school op zaterdag 28 januari van 10 tot 13 uur. Inschrijven is niet nodig. Op donderdag 9 februari is het de beurt aan GO! Basisschool Klim Op, dat van 18 tot 19.30 ouders van toekomstige instappers verwelkomt. Op zaterdag 11 februari is er een opendeurdag met toonmoment van de projectweek en een interactief spel om de school te leren kennen van 10 tot 13 uur, daarna vindt er een infomoment voor het eerste leerjaar plaats. Rondleidingen op afspraak zijn altijd mogelijk. Die zaterdag zijn er ook de opendeurdagen van GeBo van 9 tot 11 uur en de Sinte-Mariaschool van 10 tot 13 uur. Bij die laatste school dien je je op voorhand in te schrijven voor een rondleiding. Bij de De Knipoog Dorp en Mart kan je kennismaken met de school na een afspraak bij de directie. Tenslotte organiseert GeBO op zaterdag 6 mei het GeBocafé met kans tot inschrijving, hapjes en tapjes en activiteiten.