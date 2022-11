“Oorlog” tussen zaakvoerders strijkateliers eindigt voor rechter: vechtpartij in atelier en berichtjes naar klanten

De twee waren ooit vennoten in hetzelfde strijkatelier en zelfs vriendinnen. “Maar sinds E.T. de samenwerking stopte en twee huizen verder een nieuw strijkatelier begon, leven ze op een voet van oorlog. In 2018 stuurde N.B. berichten naar klanten van haar concurrent waarin ze vermeld dat E.T. een dief is. In datzelfde jaar betreedt ze met een man het strijkatelier van E.T. en ontstaat er een schermutseling waarbij er klappen vallen”, klonk het. N.B. verscheen voor de rechtbank voor de inbreuken slagen en verwondingen en kwaadwillige ruchtbaarmaking. De beklaagde verwees tijdens de zitting naar de verwondingen die ze zelf opliep tijdens de schermutseling. “Ik had brandwonden op mijn pols, omdat E.T. me aanviel met een heet strijkijzer.” Het openbaar ministerie vorderde een probatie-opschorting, haar advocaat vroeg de vrijspraak. Vonnis op 28 november.