Onze weekendtips voor de regio Mechelen: Oostfeesten, een nieuwjaarsdrink of een rommelmarkt

Bonheiden Winnaars Pop up Europa-wedstrij­den ontvangen prijzen: Rita De Greef met hoofdprijs naar huis

De winnaars van de Pop up Europa kraslotenwedstrijd en etalagezoektocht in Bonheiden namen op 28 mei hun prijzen in ontvangst. Rita De Greef werd winnaar van de kraslotenwedstrijd en fietste naar huis met een gloednieuwe Europablauwe fiets. Erwin Bellon wist alle vragen van de etalagezoektocht juist te beantwoorden en ontving een Rijmheidebon van 100 euro, aangeboden door de Raad lokale economie Bonheiden. De prijsuitreiking op de Vlaamse kermis was de afsluiter van Pop up Europa in Bonheiden. De hele maand mei organiseerden de provincie en het gemeentebestuur samen activiteiten om Europa dichter bij de burger te brengen. In oktober 2022 trekt Pop up Europa naar Ranst en in november 2022 strijkt het in Schilde neer.

30 mei