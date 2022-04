Online stemmen op winnaar Cultuurpluim 2022 in Bonheiden

Boortmeerbeek Traiteur Lekker onderschei­den met TERTS-a­ward voor de overgang naar duurzame ener­gie-efficiën­tie

Naarmate het klimaat verandert, doen de energieprijzen dat ook. TERTS is kort voor Transitie in Energie via een Regierol voor de Tertiaire Sector. TERTS is een Europees subsidieprogramma in Vlaanderen en Nederland, waarbij de focus ligt op het bevorderen van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie bij de kleine ondernemer. Traiteur Lekker ging nog een stapje verder, en mocht vandaag de Early Adopter Award in ontvangst nemen.

11 april