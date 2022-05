Nieuwe openingsuren voor gemeentehuis van Bonheiden

Leuven 95% van de zesdejaars krijgen secundaire school van eerste of tweede keuze via het aanmeldsys­teem: “Dit toont aan dat het werkt.”

In Leuven staan 2.135 klaar om de overstap naar het middelbaar onderwijs te zetten. De voorbije weken konden ouders hun kind aanmelden via een digitale tool. 95% van hen kregen hun eerste of tweede keuze toegewezen. “De cijfers zijn positief. Hiermee toont onze aanpak zijn waarde: leerlingen konden zich eenvoudig aanmelden, zonder te moeten kamperen. En tegelijk geven we hiermee elk kind een zelfde kans op een school van voorkeur”, zegt schepen van onderwijs, Lalynn Wadera (Vooruit).

