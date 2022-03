Nieuw afdelingsbestuur bij N-VA Bonheiden-Rijmenam: Yonathan Bosman nieuwe voorzitter

Leuven Kinderkle­ren, koffie en een goed gesprek met een vroedvrouw: con­cept-sto­re Bobbie opende onlangs de deuren

Waar vroeger zonnebank Sun Center was, is vandaag Bobbie: een concept-store met kinderkleren van 0 tot 8 jaar, maar ook een plek waar ouders terecht kunnen voor een koffie, een babbel met een vroedvrouw, of een zonnig terrasje om borstvoeding te geven. Uniek in de regio. “Er is een wereld voor mij opengegaan.”

