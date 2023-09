Natuurpunt kapt aangetaste lorken Koningin Astridlaan: “Om opmars van kever te beheersen”

Update Zoekactie naar vermiste jongeman (19) eindigt ook donderdag zonder resultaat: “Morgen zoeken we verder stroomaf­waarts”

In Leuven is de massale zoekactie naar de vermiste jongeman (19) donderdagavond opnieuw stopgezet zonder resultaat. Uit camerabeelden blijkt dat hij dinsdagochtend rond 5 uur, na de Jaarmarkt in Leuven, in het water viel aan de Vaartkom. Duikers doorzochten donderdag opnieuw de Vaartkom terwijl een helikopter van de federale politie de oevers van de Vaart afspeurde. “Vanavond analyseren we verder de sonarbeelden en morgenochtend start de zoektocht opnieuw”, zegt Alain Remue.