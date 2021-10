Natuurfoto’s van Bonheidense fotograaf geselecteerd voor prestigieuze tentoonstelling in Kenia: “Wat een unieke ervaring”

Eerder deze week reisde de 30-jarige uit Bonheiden naar Kenia om de prijsuitreiking van de wedstrijd bij te wonen. Gewonnen heeft hij niet, maar twee van zijn foto’s werden wel gelauwerd en gekozen om mee tentoongesteld te worden gesteld in het Nationaal museum van Nairobi. Later zullen de foto’s ook nog verschijnen in een magazine. “Het gaat om één foto die ik heb getrokken in het Kasungu National Park in Malawi en één foto die ik getrokken heb in Zuid-Afrika wanneer ik mee op pad ging met de Rangers. Zij zagen in de strijd tegen stropers de hoorns van neushoorns preventief af”, vertelt Gunther.