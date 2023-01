N-VA over burgervader die duidelijkheid wil over fusies: “Vragen om een beslissing is het afschuiven van de lokale verantwoordelijkheid”

Bonheiden Burgemees­ter Van Looy vraagt met collega’s naar duidelijk­heid over fusies: “Vermoede­lijk meer nadelen dan voordelen bij zo'n fusie”

Burgervader van Bonheiden Lode Van Looy (BR30) en 20 andere burgemeesters van Vlaamse gemeenten willen duidelijkheid over de fusieplannen waar ze mogelijks in de toekomst mee geconfronteerd gaan worden. De burgemeesters, die samen het burgemeestersfront vormen, stuurden een brief naar alle partijvoorzitters in Vlaanderen met de vraag om hun partijstandpunt kenbaar te maken. “Want we weten dat onze buur uitbreidingsplannen heeft”, aldus Van Looy.

3 januari