N-VA kritisch over meerjarenplan: “Waar is de lange termijnvisie van de meerderheid?”

Visie

“De grootste bezorgdheid van onze fractie blijft het uitblijven van een duidelijke beleidsvisie en toekomstbeeld. Wat is onze lange termijnvisie op de vergrijzing die ook een impact zal hebben op onze gemeente, hoe pakken we op een duurzame manier de klimaatdoelstellingen aan, hoe zorgen we ervoor dat onze lokale economie kan floreren en dat onze inwoners aan het werk kunnen of kunnen blijven, hoe zorgen we ervoor dat jonge gezinnen betaalbare woningen vinden in onze gemeente en vooral hoe houden we onze gemeente financiën onder controle zodat we de toekomstige generatie niet opzadelen met een gigantische schuldenberg? We blijven het bijzonder jammer vinden dat deze langtermijnvisie niet terug te vinden is in de voorliggende meerjarenplanning. De N-VA-fractie stemde op woensdag tegen het meerjarenplan. “Maar we blijven wel bereid om mee na te denken over de toekomst van onze gemeente.”