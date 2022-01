Minister Somers vernietigt Bonheidens trajectcontrolesysteem: “Een private partner die uit winstbejag een gemeente verbiedt om wegenwerken uit te voeren, dat kan niet”

BonheidenVlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) besliste vandaag om het gemeenteraadsbesluit rond de invoering van een trajectcontrolesysteem via het bedrijf TaaS (Trajectcontrole as a Service) in Bonheiden te vernietigen. De gemeente had de intentie om tien trajecten , in eerste instantie was er sprake van 22, uit te rollen met de hulp van het bedrijf. “Het contract dreigde de lokale autonomie aan banden te leggen”, aldus de minister.

Het bedrijf werd vorig jaar ingeschakeld om de trajectcontroles uit te voeren:

In het Vlaamse regeerakkoord werd afgesproken om lokale besturen een rol te geven in het handhavingsbeleid van de verkeersveiligheid. Lokale besturen kunnen welbepaalde snelheidsovertredingen op wegen waar 30 km/u of 50 km/u de maximumsnelheid is, voortaan sanctioneren met GAS-boetes. “Door lokale besturen een rol te geven in het handhavingsbeleid zal de verkeersveiligheid in Vlaanderen erop vooruitgaan. Lokale besturen kunnen dit volledig zelf in handen nemen, zoals onder meer Mechelen en Genk doen. Het lokaal bestuur kan er ook voor kiezen om in zee te gaan met een private partner. Op zich is daar niks mis mee. Niet elke stad of gemeente is in staat om een opdracht volledig zelfstandig uit te voeren, bovendien moet een overheid ook niet alles zelf doen. Samenwerken met private partners moet kunnen, maar het contract en de voorwaarden moeten wel voldoen aan de geldende rechtsregels.”

Geen aanpassingen zonder overleg

En daar knelt het schoentje in Bonheiden. “In Bonheiden zouden ze in zee gaan met het bedrijf TaaS (Trajectcontrole as a service), dat trajectcontrole als een dienst aanbiedt in een publiek-private samenwerking. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, ware het niet dat het contract de lokale autonomie aan banden dreigde te leggen. Volgens de afspraken in het contract moest de gemeente gedurende de uitvoeringstermijn van het contract werken aan de wegenis en andere infrastructuurwerken zoveel mogelijk vermijden. Aanpassingen mochten niet worden doorgevoerd zonder overleg met de concessiehouder. Dat wekt de indruk dat de autonome bevoegdheid van de gemeente om eigenhandig haar mobiliteitsbeleid te voeren, wordt ingeperkt. Het leidde tot verschillende klachten bij het Agentschap Binnenlands Bestuur”, klinkt het.

Onwettig

“De beslissing is onwettig genomen en de voorwaarden in het contract gaan in tegen het algemeen belang. Een lokaal bestuur moet te allen tijden kunnen beslissen om wegenwerken uit te voeren. Lokale besturen moeten autonoom kunnen beslissen om verkeersdrempels en snelheidsremmers te installeren. Zo niet dreigt winstbejag de verkeersveiligheid in gevaar te brengen. De lokale autonomie en de verkeersveiligheid moeten voorop staan. We zullen deze aandachtspunten duidelijk communiceren naar alle lokale besturen in Vlaanderen”, deelt Somers nog mee.

Volledig scherm BONHEIDEN - LINKS: een ANPR-camera / Rechts: Schepen van Mobiliteit Bart Vanmarcke (Open Vld) op de Muizensteenweg, die eerder al werd voorzien van een trajectcontrole © David Legreve

“Nog geen contract met TaaS”

“Voorzichtigheidshalve ondertekenden we zelf nog geen contract met TaaS, zodat er voor Bonheiden zeker geen man overboord is. Snelheidshandhaving blijft voor ons wel een prioriteit in verkeersveiligheid. We bekijken nu hoe dit anders kan”, reageert mobiliteitsschepen Bart Vanmarcke (Open Vld). “Het Vlaams decreet gaf aan gemeentebesturen de mogelijkheid om op lokaal niveau in samenwerking met een privé-firma een oplossing te vinden voor het uitrollen van trajectcontroles. Niet alleen Bonheiden, maar heel wat andere Vlaamse gemeenten zijn daarop ingegaan. Bij ons is daar toen uitgebreid over gedebatteerd op de gemeenteraad. Bonheiden werd daarna in Vlaanderen een soort van testcase van zo’n samenwerking. Nu blijkt in de bredere discussie dat de autonomie van de lokale besturen sterker verankerd moet zijn in de overeenkomst met de firma. Ik heb voorlopig enkel het persbericht van de minister doorgekregen en weet nog niet in detail waarom het gemeenteraadsbesluit werd vernietigd. We zullen nu uiteraard het dossier van de trajectcontroles moeten herbekijken, net zoals alle andere gemeenten die een overeenkomst hadden.”

Investering terugwinnen

TaaS is een samenwerking tussen softwarebedrijven Macq Mobility en Intouch, en het verkeersbedrijf Traviroad van de omstreden ‘Keizer van de Wegwijzer’ Glenn Janssens. Van elke uitgeschreven boete, die varieert tussen 53 en 163 euro, zou er 24 euro in de zak van TaaS verdwijnen. “Ter vergelijking: een politieagent wordt niet betaald per boete, en is gelukkig als hij niemand geflitst heeft, want dat betekent dat iedereen zich aan de snelheid houdt. Die privéfirma wil het omgekeerde: zij hebben geïnvesteerd in flitsapparatuur, en die investering moet teruggewonnen worden”, gaf Stef Willems van verkeersveiligheidsinstituut Vias eerder al mee. Ook rechters en juristen plaatsten vraagtekens bij de geldigheid van de boetes. Net als oppositiepartijen in Bonheiden N-VA en Groen, die eind 2021 een extra gemeenteraad rond de samenwerking met TaaS bij elkaar riepen. Zij trokken aan de alarmbel bij het Agentschap van Binnenlands Bestuur. “Uiteraard hebben wij dit eerst juridisch laten uitpluizen, maar het is ook aan de gemeente om dit te checken voor men op de kar gaat springen. Het is keer op keer dat wij de meerderheidspartijen moeten wijzen op de regelgeving, in dit geval deden we dat al tijdens de gemeenteraad. Amateurisme ten top", aldus fractievoorzitter van N-VA Bonheiden Guido Vaganée.

LEES OOK: