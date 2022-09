Minister deelt maatregelen om energieverbruik terug te dringen, gemeente Bonheiden geeft tips: “Alle kleine beetjes helpen”

Mechelen Yves (53) en Nadia (55) sluiten noodgedwon­gen deuren van slagerij Cremie: “Hoge energiekos­ten laten ons geen andere keuze”

Met pijn in het hart en tranen in de ogen nemen Yves Cremie (53) en Nadia Op de Beeck (55) afscheid van hun klanten in Leest (Mechelen). Zij sluiten over enkele dagen noodgedwongen de deuren van hun slagerij Cremie: “Onze facturen gingen maal drie. Er zit niets anders op dan een andere job te zoeken, al deden we niets liever dan dit.”

