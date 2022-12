Medewerkers Imeldaziekenhuis organiseren kerstmarkt voor 8 goede doelen

De Warme Hartenmarkt is te vinden aan de hoofdingang van het ziekenhuis. “Een aantal jaar geleden werd door het Imeldaziekenhuis deze Warme Hartenmarkt opgestart. Een markt met medewerkers die zich inzetten voor een goed doel dat hen nauw aan het hart ligt. Een bewijs dat “zorgen voor” voor velen veel verder gaat dan de muren van het ziekenhuis”, klinkt het. Op de markt kunnen medewerkers van het ziekenhuis geld inzamelen voor een zelfgekozen goed doel. Zo verkoopt de spoedafdeling pannenkoeken en warme chocomelk om de ervaring voor kinderen op spoed aangenamer te maken. “Christel van het mortuarium zet zich voor de tweede keer in voor de vzw Hart voor Marthe, en ook Nicole, die vroeger op de kraamafdeling werkte, verkoopt allerlei handgemaakte producten. De opbrengst van de verkochte producten gaat naar het kinderkankerfonds. Andere collega’s van de Kraamafdeling zetten zich in voor het Berrefonds, de vzw die een houvast aanbiedt voor (groot)ouders, familie en vrienden bij het verlies van een kindje. Stephanie, medewerkster van de dienst onthaal, verkoopt sierjuweeltje en hebbedingetjes ten voordele van het Belgisch Kinder Kanker Steunfonds”, deelt Imelda mee.

Diabetes, dagopvang en LIS

“Daarnaast verkoopt Jan van de dienst Bijzondere zorgen ook allerlei verschillende producten op de Warme Hartenmarkt. Zijn opbrengst schenkt hij aan de vzw Villa Praline, een goeddoel dat een dagopvang voor kinderen met een verstandelijke (en bijkomende) beperking aan het opstarten is. Ook Marita, van het medisch secretariaat, verkoopt handgemaakte producten. Haar opbrengst gaat naar het Bieke Wittebolsfonds. Bieke, Marita’s zus, werd getroffen door een hersenstaminfarct met locked-in syndroom (LIS) als gevolg. Ze overleed onverwacht in 2003. Het Bieke Wittebolsfonds zamelt geld in voor de bevordering van kennis over LIS en gelijkaardige ziektebeelden. Het laatste, en achtste goede doel, is kampen voor kinderen met diabetes. Marianne, diëtiste binnen het diabetesteam van Imelda, gaat al jaren mee als vrijwilligster/diëtiste op deze educatieve kampen voor kinderen met diabetes.”