Marthe (7) ontving al honderden kaartjes en tekeningen na oproep in HLN: “Vanuit Nieuwpoort, Brugge en zelfs Rotterdam”

Marthe, die de diagnose ‘cerebrale parese’ of hersenverlamming kreeg, werd in maart geopereerd aan haar heupjes, omdat ze fout groeiden. Haar twee benen liggen nu in het gips en tot eind mei zal ze in het UZ Leuven moeten blijven. Om de ziekenhuissleur wat te doorbreken en omdat Marthe graag post krijgt, lanceerde haar mama vorige week de vraag om een kaartje of tekening voor haar dochter te sturen naar het ziekenhuis. “Op zaterdag en zondag mochten we uitzonderlijk een weekendje naar huis. Toen we op maandag opnieuw in het ziekenhuis waren, stond een bak vol kaartjes en tekeningen ons op te wachten”, vertelt mama Jill. “De dagen daarna kwam er nog heel wat binnen. Hoeveel het er precies zijn, weet ik niet. Dan zit ik wel even te tellen, denk ik. Het zijn er echt honderden.”