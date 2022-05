Marc uit Rijmenam beheert community van 53.600 ‘De Mol’-fans: “100% zeker dat Uma De Mol is van dit seizoen”

Het tiende seizoen van De Mol eindigt op zondag met een finaledag in Paleis 12. Marc, fan van het eerste uur, heeft zijn ticket voor een zitje in het publiek al een tijdje beet. “De zoektocht naar de saboteur, het avontuur, de mooie locaties... de eerste drie seizoenen van De Mol, toen nog op de VRT, overtuigden me meteen. Naar aanleiding van het nieuwe seizoen in 2016 heb ik de groep op Facebook opgericht. Het leek me een makkelijke manier om in contact te komen met andere enthousiastelingen van het programma. Het was meteen een schot in de roos. In geen tijd waren we met duizenden”, vertelt Marc, van beroep financieel deskundige bij FOD Financiën.

Discussies

“Leden posten in de groep verdachte zaken die zijn gebeurd tijdens de aflevering, maar net zo goed komen er grappige scenes voorbij. Het leuke is dat het niet alleen voor echte speurders is, maar ook voor iedereen die gewoon fan is van het programma en die niet naar aanwijzingen zoekt. Hoewel we ondertussen richting de 54.000 leden gaan, is er zelden tot nooit een grote discussie in de groep. Er zijn kandidaten die minder populair zijn en het soms wat te verduren krijgen, zoals dit seizoen Emanuelle bij de proef waarbij ze de andere kandidaten kon afschieten, maar zo’n discussie wordt vrijwel meteen lamgelegd. De groep beheren is voor mij een dagelijkse bezigheid.”

Volledig scherm Finalisten De Mol 2022: Yens, Uma en Sven © Play4

Uma

“Ikzelf kijk de aflevering op zondag twee keer. De eerste keer is het puur ontspanning, meteen daarna kijk ik nog eens en noteer ik de zaken die mij zijn opgevallen. Café De Mol laat ik aan mij voorbij gaan. Ik zoek het liefst zelf eerst naar aanwijzingen. Tot nu toe kan ik zeggen dat ik in aanloop naar een finale-aflevering nog nooit mis zat. Ik ben er nu 100 procent zeker van dat Uma de saboteur in de groep is. Een fanatieke maar tegelijkertijd subtiele en onopvallende kandidate. Sven doet veel te hard zijn best tijdens de proeven, Yens speelt dan weer tegenover de groep te vaak open kaart over zijn handelingen tijdens een proef. Ik zie hem als winnaar van dit seizoen.”

Kandidaat

Hoewel Marc maar wat blij is dat hij op zondag de live-finale mag meemaken, het liefst had hij aan de andere kant gestaan. “Bij elk nieuw seizoen stuur ik netjes mijn kandidatuur op naar de programmamakers, maar tot mijn grote spijt is daar nog nooit reactie op gekomen. Deelnemen aan De Mol is één van mijn dromen. Misschien heb ik de pech dat ik de beheerder ben van de grootste De Mol-groep van Vlaanderen. Ze zullen misschien denken dat ik het meteen door ga hebben”, lacht Marc.