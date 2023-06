Man kondigt moordpoging aan bij ex-partner: Parket eist 18 maanden cel

KV-hooligans vallen broers aan na spektakel­wed­strijd: Voorwaarde­lij­ke celstraf­fen en werkstraf­fen, maar vooral stadionver­bo­den

De rechtbank in Mechelen heeft vier KV-fans veroordeeld tot het uitvoeren van een werkstraf. Drie anderen kregen voorwaardelijke celstraffen van 15 maanden tot 2 jaar. De zeven KV-fans zullen we ook niet snel terug zien in het AFAS-stadion. Ze kregen allen een stadionverbod. De aanleiding is een zware vechtpartij in het stadion na de wedstrijd van KV tegen Westerlo voorbije zomer.