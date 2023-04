Luc brengt boek uit rond chronisch vermoedheissyndroom: “18 uur per dag slapen, ontnam me mijn levensvreugde”

BELUISTER. Ruben maakt KV Mechelen-fanliedjes met ChatGPT en lanceert eerste songs: “Hopelijk knallen ze ooit uit boxen van stadion”

‘We’re Going To Malinwa’. Dat liedje lanceerde Ruben Van de Voorde (30) een drietal weken geleden op YouTube. Een supporterslied over KV Mechelen, naar aanleiding van de bekerfinale van zondag. Bijzonder is dat het volledig geschreven werd door AI. “Een countryzanger uit Amerika maakte van de tekst een liedje. Enkel de uitspraak van ‘Malinwa’ bleek niet eenvoudig”, lacht de KV-fan. Vandaag werden twee nieuwe songs gelanceerd. Beluister ze hier in primeur.