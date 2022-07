Lokaal talent en Funktastix achter draaitafel van festival Krank

Bonheiden Lek in waterlei­ding Peer­laarstraat gedicht, straat nog steeds afgesloten

In de Peerlaarstraat in Bonheiden is vandaag een lek in de waterleiding ontstaan. Het lek werd intussen gedicht, maar zolang het wegdek niet is hersteld, blijft de straat afgesloten. De werken zullen de komende dagen plaatsvinden.

14 juli