Kritiek vanuit oppositie op locaties van nieuwe trajectcontroles: “Gekozen via spelletje vogelpik?”

“N-VA en GROEN waren verbaasd dat het college van burgemeester en schepenen tijdens de vakantieperiode in alle stilte overging tot beslissing ,gunning en plaatsbepaling. De mobiliteitsraad werd niet geraadpleegd. Bewoners van de betrokken straten zijn niet op een rechtstreekse wijze geïnformeerd. We wachten allen nog op een degelijk en onderbouwde argumentatie vanwege dit bestuur over de trajectcontroles”, delen de twee fracties mee. “Het is ons een raadsel op welke wijze het gemeentebestuur zijn selectie heeft gemaakt. Via een spelletje vogelpik? Het is onbegrijpelijk dat een trajectcontrole de enige oplossing zou zijn voor landbouwstraten zoals bijvoorbeeld de Achterdiedonken. Risicogebieden met vooral doorgaand extern verkeer en schoolfietsroutes, zoals de Boortmeerbeeksebaan en de Hollakenbaan, worden dan weer niet meegenomen.”