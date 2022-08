Krekels tevreden over Bonheidansfestival: “We kunnen weer groeien”

“We zijn na corona wat teruggeplooid, maar iedereen was blij dat het nog eens mocht. Alle voorstellingen zaten nagenoeg vol of waren uitverkocht. Hier kunnen we op bouwen op weer te groeien”, zegt Liesbeth Casteels van de Krekels. Voor de eigen dansers was het een blij weerzien met het publiek. “Het is drie jaar gelden dat we nog voor eigen publiek hebben gestaan.”