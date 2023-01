Klinkers op speelplaats van basisschool maken plaats voor boom en struiken

Leuven UiTPAS opent pop-uplo­ket in Tweebron­nen

UiTPAS opent een pop-uploket in de Tweebronnen-site. Je kan er terecht met al je vragen over het kansentarief of over aangesloten organisaties. “In het loket kan je ook een UiTPAS kopen en gespaarde punten omruilen in voordelen”, zegt schepen Cornillie (Vooruit).

