Kleine Marthe (7) ligt nog tot eind mei in ziekenhuis: “Wie stuurt ons een kaartje of tekening?”

Marthe werd in 2014 geboren na 29 weken zwangerschap, ze woog amper 1.250 gram en leed aan zuurstoftekort. Na een lange zoektocht werden de gevolgen duidelijk: Marthe kreeg de diagnose ‘cerebrale parese’ of hersenverlamming. Ze zal haar leven lang therapie nodig hebben, haar ouders richtten daarom de vzw ‘Hart voor Marthe’ op.

Ouders richten vzw op om geld in te zamelen voor levenslange revalidatie van dochter (6): “Marthe lijdt aan hersenverlamming. De zorg is onbetaalbaar”

Twee weken geleden stond ook een grote operatie op de agenda. “Marthe moest geopereerd worden aan haar heupjes, omdat deze fout groeiden. Die operatie is goed verlopen, en Marthe is weer even vrolijk als altijd. Maar ze ligt nu wel met haar twee benen in het gips, en heeft nog een lange en zware revalidatie voor de boeg”, zegt mama Jill Bruynseels.

K3-fan

“We zullen tot eind mei in het UZ Leuven moeten blijven, hopelijk mogen we tussendoor eens een weekendje naar huis. Toch duren de dagen hier lang, daarom gingen we op zoek naar een manier om de sleur wat te doorbreken. Marthe krijgt héél graag post, dus het zou fijn zijn als mensen ons een kaartje of tekening willen sturen. Wie een extra tip kan gebruiken om haar blij te maken: Marthe is een grote K3-fan!”