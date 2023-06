Kinderen ontdekken nieuwe wandeling ‘Een mierenavontuur in het Krankhoevebos’

Fietspad langs Vrouwvliet langer afgesloten

Het fietspad langs de Vrouwvliet is tot 7 juli afgesloten tussen de Antwerpse- en Liersesteenweg. Dat is nodig voor de werkzaamheden van waterzuiveringsbedrijf Aquafin aan een collector. Dat is ruim een week langer dan aanvankelijk gepland. Fietsers en voetgangers moeten om via de Eikenstraat.