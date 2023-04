Kinderen gaan los op Kerkplein voor paaseitjes

Amerikaan­se Maura (21) verongeluk­te in 1984 op E19; broer John doet haar reis over: “Eindelijk sta op de plaats waar Maura stierf.”

Het was op paasmaandag in 1984 dat een Franse wagen tegen een brugpijler te pletter sloeg op de snelweg E19 ter hoogte van Schoten. De Franse chauffeur en zijn vriend overleefden. De twee Amerikaanse vriendinnen Maura en Kathleen die een lift hadden gekregen, stierven ter plaatse. Bijna veertig jaar later, op paasmaandag, stapt John Faherty na jaren zoeken naar de brugpijler aan de Hertendreef waar zijn zus stierf. Hij zet haar lievingslingsnummer ‘Ripple’ op, legt een gedenkplaatje neer en weent zachtjes om Maura.