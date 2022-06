Kempens Landschap start met slibruiming vijver kasteel Zellaer: “Ook het zicht op de vijver nemen we onder handen”

Het agentschap Onroerend Erfgoed voorziet ruim 52.000 euro steun voor de werken. “De werken passen binnen het goedgekeurde natuur- en erfgoedbeheerplan van het domein. Daarin was onder meer het ruimen van het slib opgenomen. Op sommige plekken gaan we ook de oevers van de vijver verstevigen door een natuurlijke beschoeiing aan te brengen”, delen Kathleen Helsen (CD&V) en Jan De Haes (N-VA) mee, gedeputeerden van de provincie Antwerpen en covoorzitters van Kempens Landschap. “Ook het zicht op de vijver nemen we onder handen. Vandaag ligt hij een beetje verstopt tussen de bomen en rododendrons. Om de zichtassen en de contouren van de vijver te herstellen, worden de overhangende rododendron, bomen en struiken gesnoeid of weggehaald.”