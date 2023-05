Kavita (46) publiceert haar allereerste gedichtenbundel: “Mama maakte de illustraties”

Nederland­se verdachte (21) van allereer­ste Mechelse aanslag in drugsmili­eu overgele­verd

De Nederlandse autoriteiten hebben de 21-jarige J.W. overgeleverd aan ons land. De prille twintiger zat er in de gevangenis op verdenking van het plegen van een aanslag met een brandbom op een woning in de Bethaniënstraat. Het was toen de allereerste aanslag in het drugsmilieu op Mechelse bodem. De raadkamer bevestigde dinsdag zijn aanhouding.