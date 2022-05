Kasteelfeesten en zomerbar op kasteeldomein van Zellaer: “Willen in najaar starten met eerste werken aan brasserie en zaal”

BonheidenHet kasteeldomein van Zellaer in Bonheiden is op zondag 15 mei het decor van de Kasteelfeesten, een organisatie van Puttenaars An Schoovaerts en Jurgen Mariën. Het koppel, dat op termijn een brasserie, feestzaal en b&b zal uitbaten op het domein, ontvangt deze zomer ook iedereen in hun vernieuwde zomerbar tegenover het kasteel.

An en Jurgen broeden al sinds 2018 op hun plannen. In het kasteel willen ze op termijn verblijflogies aanbieden, in het koetshuis een feestzaal en brasserie. Het erfgoeddossier en bekomen van de nodige vergunningen vragen hun tijd, maar van verveling op het domein is er geen sprake. De Puttenaars brengen de komende maanden leven in de brouwerij met een terugkeer van hun zomerbar en de organisatie van de Kasteelfeesten op zondag 15 mei. “Tijdens de feesten kan je vanaf 10 uur een gegidste rondleiding komen volgen in het kasteel. Er zijn drank- en eetstanden en coverband Timeline en solozangeres Luka proberen de dansbenen los te krijgen. We voorzien ook heel wat kinderanimatie als springkastelen, grime en een ballonnenclown. Inkom is gratis en iedereen is welkom. Het is voor ons meteen ook een opwarmer voor onze zomerbar, die op 3 juni de deuren opent”, vertelt An.

Volledig scherm Het kasteel van Zellaer © Foto Legreve

Zomerbar

“Ondanks het mindere weer, was onze eerste editie van de zomerbar vorig jaar een succes. De rustige omgeving, democratische prijzen en uiteraard het mooie kasteel aan de overkant van onze bar brachten heel wat volk op de been”, legt Jurgen uit. “Tot en met 25 september kan je hier iets komen drinken of een hapje komen eten van De Kleine Goesting; van een pasta of hamburger tot een gezonde snack of tapasbordje. Nieuw dit jaar is dat de bar zich volledig buiten bevindt, in twee units. We willen het koetshuis namelijk vrijhouden voor de eerste werkzaamheden, die eind dit jaar of begin volgend jaar hopelijk van start gaan. Het is nu nog wachten op de vergunning.”

Volledig scherm In het kasteel komen er op termijn verblijfslogies © Marc Aerts

Werkzaamheden

De werken in het koetshuis, en de aangrenzende kapel, zullen zo’n drie à vier jaar duren. In de kapel en een deel van het koetshuis komt er een brasserie en gaat het om een verbouwing. De feestzaal, met een capaciteit van rond de 250 gasten, wordt een nieuwbouw die aan het koetshuis grenst. “We willen eerst de brasserie en de feestzaal op de rails krijgen vooraleer we met de werken in het kasteel van start gaan. In het kasteel worden er 15 kamers ingericht voor gasten, de andere ruimtes houden we vrij voor zelfstandigen die er hun praktijk willen installeren of er sessies willen organiseren. De bovenverdieping zal op termijn dienst doen als locatie voor recepties. Voor deze verbouwingswerken moet je toch al een jaar of vijf rekenen. Niet voor morgen dus, maar aan interesse in de logies en de ondernemersruimtes is er nu al geen gebrek.”

Volledig scherm Veerle Verrijssen van foodtruck De Kleine Goesting en An Schoovaerts en Jurgen Mariën © Marc Aerts