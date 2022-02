Kas (6) ontdekt als eerste een voor België onbekende miljoenpoot: “Miljoenpoten zijn leuk, maar eigenlijk hou ik meer van vogels”

BonheidenZes jaar oud zijn en bij toeval voor een Belgische natuurprimeur zorgen; het overkwam Kas De Smedt uit het Bonheiden. Vorig jaar trok hij met zijn broer en vader een nabijgelegen natuurgebied in en ontdekte hij een voor België nog onbekende soort van de miljoenpoot, een verre neef van de duizendpoot zeg maar. Kas deed nadien nog eens zijn truck over in Wallonië, waardoor hij in beiden taalgebieden een primeur heeft.

Kas en zijn broertje Thor, eveneens gebeten door de natuurmicrobe, hebben het niet van vreemden. Papa Pallieter De Smedt is actief bij Natuurpunt en is werkzaam aan het Labo voor Natuur en Bos van de Universiteit Gent. Zijn specialiteit? Pissebedden. Vorige lente trokken vader en zonen naar het natuurgebied Mispeldonk, op enkele meters van hun woonst, om beestjes te spotten. “Na zo’n uitstapje hebben de jongens graag dat ik hun vangst onder de microscoop bekijk. In het potje van Kas zat tot mijn grote verbazing tussen de vele beestjes enkele miljoenpoten met een opvallend eerste pootpaar. Het kon niet missen, het was de smalle haakpoot. In het potje bleken drie mannetjes en drie vrouwtjes te zitten”, vertelt Pallieter. “De afgelopen 20 jaar werden er slechts twee nieuwe soorten voor België gevonden. De smalle haakpoot stond in ons land nog niet in het lijstje. België telt sinds kort en dankzij Kas nu 53 soorten miljoenpoten.”

Waalse primeur

“De smalle haakpoot is een soort die lang verwacht werd in ons land omdat ze al in onze buurlanden gespot werd. In Duitsland komen ze wel vaker voor, maar in Nederland en Frankrijk worden ze als zeer zeldzaam beschouwd. In Luxemburg werden ze nog niet gevonden. Dat een populatie van de soort gevonden werd in Bonheiden, redelijk centraal gelegen in ons land, is opvallend. Je zou verwachten dat zoiets aan de landsgrenzen zou gebeuren.” Zo’n zes maanden na zijn ontdekking in Bonheiden vond Kas, deze keer samen met zijn broer, opnieuw een groepje smalle haakpoten. “En dat tijdens een natuurwandeling in Bergen, niet meteen bij de deur. De jongens hadden zo de eerste exemplaren in Wallonië gevonden. Het lijkt er dus op dat de smalle haakpoot per toeval al heel lang onder de radar is gebleven, ofwel is Kas wel érg goed in het vinden van één bepaalde soort.”

(lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm De smalle haakpoot © Anne Krediet

Volledig scherm Kas De Smedt met zijn ontdekking © David Legreve

Quote Of het nu regenwor­men, spinnen, pissebed­den of miljoenpo­ten zijn... als het in het potje past gaat het erin. Zo zie je maar dat je met jeugdig enthousias­me al ver kan komen Papa Pallieter

Bekendste van België?

“Volgens een kindje in mijn klas ben ik nu de bekendste persoon van België. Ik ben niet zeker of dat wel klopt”, vertelt de jonge ontdekker. “Ik ben heel fier op mijn ontdekking. Ik vind miljoenpoten leuk, maar eigenlijk zijn mijn favoriete dieren vogels. Kiezen tussen een dagje binnen in huis spelen of buiten in het bos is voor mij makkelijk. Ik doe niets liever dan in de natuur zijn.”

Jeugdig enthousiasme

“Of ik als natuurliefhebber en onderzoeker nu niet een beetje jaloers ben op mijn eigen kind? Ik gun Kas al het succes hoor”, lacht Pallieter, die zelf al een nieuwe soort miljoenpoot en al verschillende soorten pissebedden in ons land ontdekte. “Kas en Thor zijn er altijd als de kippen bij om mee op ontdekkingstocht te gaan in het bos en nemen dan altijd genoeg potjes mee. Of het nu regenwormen, spinnen, pissebedden of miljoenpoten zijn... als het in het potje past gaat het erin. Zo zie je maar dat je met jeugdig enthousiasme al ver kan komen. Zelf is Kas trouwens ook trots op zijn ontdekking. Zijn vriendjes op school kregen al in geuren en kleuren te horen hoe zijn ontdekking tot stand kwam en dat zijn vondst én naam gepubliceerd werden in het Bulletin van de Belgische Entomologische Vereniging.”

Volledig scherm Kas De Smedt, hier samen met zijn papa Pallieter © David Legreve