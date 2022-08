Kandidaten voor Bonheidense kindergemeenteraad gezocht: “Willen kinderen betrekken bij gemeentelijk beleid”

Het lokaal bestuur van Bonheiden zoekt kandidaten voor de kindergemeenteraad. In de kindergemeenteraad kunnen kinderen zelf hun mening geven over verschillende thema’s die ze belangrijk vinden voor de gemeente. Ze stellen zelf de agenda samen en beslissen zelf welk advies ze aan de volwassen gemeenteraad geven. “We willen zo veel mogelijk kinderen en jongeren op een toffe manier betrekken bij het gemeentelijk beleid. Zit je zoon of dochter in het 5e of 6e leerjaar van het lager onderwijs of in het eerste of tweede middelbaar? Dan kunnen ze zich nog tot en met maandag 19 september kandidaat stellen voor onze kindergemeenteraad via huisvanhetkind@bonheiden.be”, klinkt het.