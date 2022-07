Jonge dief riskeert 30 maanden cel voor twee woninginbraken: “Ik wou niet inbreken, ik was verdwaald”

De jongeman, die ondanks een botscan beweerde dat hij nog maar 17 jaar oud is, werd opgepakt eind april 2022. De politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) werd toen opgeroepen naar de Hendrik Consciencestraat in Bonheiden. De bewoner van een woning had toen een man opgemerkt in zijn keuken. “Na te zijn betrapt, vluchtte de beklaagde weg via de achterdeur. In zijn vlucht nam hij nog een fles water mee”, vertelde openbaar aanklaagster Marjan Van Dingenen. Na een korte achtervolging werd de dief gevat. Hij werd opgepakt en opgesloten in de gevangenis. Daar bleek dat hij in het bezit was van een heuptasje.