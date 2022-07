Imeldaziekenhuis start campagne rond het gevaar van zonnen en plaatst paal met zonnecrème: “Deugddoende zon heeft een keerzijde”

Putte Ritwinnaar in Tour Jasper Phlipsen komt naar Na-Tourcrite­ri­um: “Staan alleen in Putte aan de start”

Organisator van het Puts Na-Tourcriterium kondigen de komst van sprinter en ritwinnaar in de Tour Jasper Philipsen aan. Op zondag 31 juli zal hij exclusief in Putte aan de start staan. “We zijn enorm trots om een ritwinnaar van de Ronde van Frankrijk te kunnen aankondigen voor onze vijfde editie van het Na-Tourcriterium. Onze Belgische smaakmaker zal enkel in Putte zijn opwachting maken”, deelt de organisatie mee. “Jasper Philipsen won in Carcassonne zijn eerste tourrit en krijgt deze week nog twee nieuwe kansen op een ritoverwinning. We zijn ook zeker dat de ‘Vlam van Ham’ voor de nodige supporters zal zorgen, dat is in het verleden al zeker gebleken.”

