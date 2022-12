Imeldaziekenhuis organiseert Warme Hartenmarkt

Leuven “Drummer Lars Ulrich nodigde ons persoon­lijk uit voor een show van Metallica”: Leuvense post-hardcore­band Brutus gooit hoge ogen in binnen- en buitenland

“We dachten dat we nooit buiten Leuven zouden optreden…” Aan het woord is het triumviraat achter post-hardcoreband Brutus: Stefanie Mannaerts (zang/drum), Stijn Vanhoegaarden (gitaar) en Peter Mulders (basgitaar). Ze vergisten zich feestelijk, want zopas keerden ze terug uit het Verenigd Koninkrijk, waar ze een quasi uitverkochte tournee afwerkten na twee jaar coronastilte. “Ja, Brutus heeft dit jaar Metallica van de troon gestoten in De Zwaarste Lijst, maar dat hebben wij niet gedaan. Onze fans hebben dat gedaan”, klinkt het behoorlijk bescheiden.

