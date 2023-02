Imeldaziekenhuis investeert 30 miljoen in nieuwbouw: “Chirurgisch dagziekenhuis is te klein geworden voor vele ingrepen”

Bonheiden Imeldazie­ken­huis opent nieuwe ruimte van 2 miljoen euro voor hartpatiën­ten: “Patiënt kan er rustig wakker worden, wij kunnen er comfortabe­ler werken”

Het Imeldaziekenhuis van Bonheiden investeerde 2 miljoen euro in een nieuwe elektrofysiologiezaal of EFO-zaal. In deze zaal worden patiënten met hartritmestoornissen behandeld. In de ruimte kunnen onder andere de omgevingstemperatuur en de verlichting aangepast worden om de patiënt het meeste comfort te bieden.