Imeldacollega’s krijgen kijkje achter de schermen op afdeling Psychiatrie van ziekenhuis: “Om ze beter te leren kennen”

“Naast het opvangen van acute crisissituaties, kunnen patiënten ook op onze psychiatrie-afdeling terecht voor een kortdurende behandeling,” licht dokter David De Loecker, medisch diensthoofd psychiatrie, toe. “Deze opendeurmomenten zijn er om de PAAZ-afdeling beter te leren kennen, we doen dit aan de hand van een interactieve rondleiding. De bezoekers kunnen zelf ervaren hoe we onze patiënten begeleiden. Naast een woordje toelichting door elke medewerker worden ze ook meegenomen in oefeningen die we met onze patiënten doen: een aantal relaxatieoefeningen, tips van onze psychologen,...” De PAAZ van het Imeldaziekenhuis telt een capaciteit van 30 bedden. In de eerste helft van 2022 werden er 342 personen opgenomen, waarvan 164 geplande opnames en 178 urgentie-opnames via de dienst Spoedgevallen. “Helaas resulteren deze cijfers in het gebruik van een wachtlijst die we zo klein mogelijk trachten te houden. De gemiddelde opnameduur in het eerste deel van 2022 bedroeg 19 dagen”, besluit de dokter.