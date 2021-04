Hoofdverdachte (21) van roofmoord weigert om mee te werken tijdens reconstructie: “Heel jammer dat we geen antwoorden kregen”

Leuven Sterkhou­der van AB InBev gaat met pensioen en deelt met ons zijn strafste anekdotes: “Dronken Taiwanese delegatie­lei­der viel met zijn gezicht in zijn bord in slaap”

15:03 Guy Vanautgaerden (62) gaat met pensioen en dat is een grote aderlating voor AB InBev. De Leuvenaar was liefst 33 jaar lang het gezicht en de stem voor de horeca- en eventklanten, tot ver buiten Leuven. Guy kan dan ook terugblikken op een rijkgevulde carrière met veel hoogtepunten maar ook dieptepunten. “Nu ik met pensioen ga, zou ik graag een klein privé-museum over de brouwerij inrichten in mijn huis.” HLN Leuven zakte met Guy nog een laatste keer af naar zijn kantoor en de anekdotes rolden over de tafel.