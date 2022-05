Hoeveelheid huisvuil in Bonheiden gedaald met 8 procent: “Verminderingen bij papier, hout en steenpuin”

De hoeveelheid huisvuil in Bonheiden is vorig jaar gedaald. Het geproduceerde huisvuil ging in 2021 van 92,80 kg per inwoner naar 85,37 kg per inwoner (- 8%). De hoeveelheid recycleerbare afvalstoffen steeg in 2021 van 333,19 kg per inwoner naar 356,20 kg per inwoner. “Dat is een stijging met bijna 7%. Vooral PMD (+ 79%), piepschuim (+ 20%), groenafval (+ 8,68%) en asbestcement (+ 1%) namen toe bij de inzameling”, deelt het lokaal bestuur mee. “Tegelijk was er een vermindering van de aangevoerde hoeveelheden kalk, gips en porselein (- 10%), steenpuin (- 9,09%), hout (- 6,82%) en papier en karton (- 6,73%) tijdens de inzamelingen. Ondanks de sterke toename van selectief afval, verminderen de meeste selectieve afvalsoorten in Bonheiden in hoeveelheid. Met een gemiddelde van 456,88 kg huishoudelijk afval per inwoner zit Bonheiden ongeveer 2,14% boven het gemiddelde van de regio.”