“Hij sloeg me uit de stoel, sleurde me naar de veranda en wurgde me”: man riskeert 4 jaar cel voor zwaar partnergeweld

Mechelen McDonald’s sluit over tien dagen om in najaar 2024 te herrijzen in modern kleedje

Over precies tien dagen sluit McDonald’s zijn hamburgerrestaurant in Mechelen. De vestiging maakt immers plaats voor een nieuwbouw met ondergrondse drive-in. De opening is pas voor over zowat anderhalf jaar, maar de Maneblussers zullen hun Big Macs en Happy Meals niet moeten missen. De keten zorgde voor een tussenoplossing.

5:00