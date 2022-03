“Het was waspoeder om mijn kledij te wassen”: Verdachte (22) van moord op Christine Verbeiren (70) ontkent cocaïnebezit in zijn cel

MechelenDe 22-jarige Edson T. uit Bonheiden heeft zich maandag moeten verantwoorden voor het bezit van cocaïne in zijn cel. De twintiger zit momenteel in voorarrest omdat hij verdacht wordt van de moord op Christine Verbeiren . Het parket eiste 4 maanden cel. Hijzelf betwistte dat: “Ik heb nog nooit in mijn ganse leven drugs gebruikt.”

De drugs in zijn cel van de Mechelse gevangenis werd aangetroffen tijdens een celcontrole in april 2021. Enkele dagen nadat het gerecht een reconstructie hield over de moord op de 70-jarige Christine uit Bonheiden. Het ging volgens de eerste vaststellingen om 0,7 gram cocaïne. “Drugs in de gevangenis gaan we altijd vervolgen”, zei openbaar aanklager Karel Berteloot op zitting. “Op die manier proberen we de gevangenis drugsvrij te houden.”

De aanklager vorderde een effectieve celstraf van 4 maanden en een boete van 8.000 euro. Het bezit van de cocaïne werd door de 22-jarige moordverdachte met klem betwist. “Het was waspoeder om mijn kledij te wassen”, vertelde hij aan de Mechelse rechter. “Iemand moet dat hebben verwisseld. Want ik gebruik geen drugs. Ik heb het nog nooit in mijn ganse leven gebruikt.”

Beperkt onderzoek

Ook zijn advocate Véronique Gysbrechts vroeg de vrijspraak voor het drugsbezit. “Het is niet omdat mijn cliënt zich binnenkort voor het hof van assisen moet gaan verantwoorden dat het meteen duidelijk is dat hij drugs in zijn cel gebruikt”, luidde het. Zij stelde zich heel wat vragen bij het gevoerde onderzoek. “Dat is veel te beperkt gevoerd”, ging de strafpleitster verder in haar pleidooi.

Volledig scherm BONHEIDEN - Na de moord op Christine Verbeiren (inzet) werd de woning verzegeld en een perimeter ingesteld. © David Legreve / RV

“Ik mis foto’s van de aangetroffen cocaïne in dit dossier en lees ook nergens iets over vindplaats van die drugs in zijn cel.” Nog volgens de advocate was haar cliënt op het moment dat drugs werd gevonden als overgebracht naar de gevangenis in Turnhout. “Het is dus perfect aanneembaar dat mijn cliënt niet meer in die cel zat of dat de drugs van een andere gedetineerde in zijn cel was.”

Cipiers verhoren

De zaak werd nog niet in beraad genomen, maar zal worden verdergezet op 13 juni. De Mechelse rechter wil bijkomend onderzoek laten uitvoeren en de cipiers die de drugs destijds hebben aangetroffen laten verhoren. Verder wil ze ook nog laten uitzoeken of de twintiger op het moment van de vondst alleen in de cel zat of dat hij al was overgebracht naar de gevangenis in Turnhout.

Vermoedelijk een maand later volgt dan een vonnis in de zaak. Het onderzoek naar de roofmoord op Christine Verbeiren wordt inmiddels verder gezet. Wanneer de zaak voor het hof van assisen zal komen, is nog niet bekend.

Volledig scherm BONHEIDEN - De broer van de vermoordde Christine Verbeiren woonde de reconstructie bij. Hij werd bijgestaan door zijn advocaten Bart Vanmarcke en Laurence Sweldens. Kort na de reconstrcutie zouden de cipiers de cocaïne in zijn cel hebben aangetroffen. © Tim Van der Zeypen