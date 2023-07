“Het heeft me jaren gekost om dit op te bouwen”: Kris (51) verliest prijsduiven in zware brand

“Het heeft me jaren gekost om dit op te bouwen.” Kris Cleirbaut spreekt de woorden uit met een diepe zucht, wanneer hij naar de zwartgeblakerde resten van zijn duiventil kijkt. Die ging donderdagavond in vlammen op, een inferno dat zowat al zijn duiven — waaronder enkele prijsbeesten — het leven kostte. “Financieel is het pijnlijk, ja. Maar dit raakt me toch echt emotioneel.”