Herinrichting bushaltes op Putsesteenweg (N15) in Bonheiden: “Toegankelijk maken voor iedereen”

Studenten beeldende kunsten openen expo in Putse bib

Na het leerlingenconcert van muziek en woordkunst is het de beurt aan de studenten beeldende kunsten om hun kunnen te tonen aan de buitenwereld. In zaal Peultebossen van de Putse bib kan je tot en met 28 maart hun expo bezoeken.” De expo staat dit jaar in het teken van ‘kunst is een lijn rond je gedachten’, geïnspireerd op Gustav Klimt. De jeugdige kunstenaars en hun leerkrachten visualiseerden dit thema op een prachtige manier”, vertelt schepen van Cultuur Inge De Bie (Lijst Burgemeester). Kinderschepen van cultuur Lore De Weerdt had de eer om de tentoonstelling officieel te openen. Inkom is gratis.