Handelaars en verenigingen kunnen standje voor Lentemarkt aanvragen

Het lokaal bestuur van Bonheiden zoekt naar standhouders voor de Lentemarkt. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 6 mei. Lokale Handelaars en verenigingen kunnen er een kraampje openen. “Lokale handelaars of verenigingen uit onze gemeente die een standplaats willen, kunnen nu reeds hun aanvraag doen om deel te nemen aan deze gelegenheidsmarkt. Zit je in een vereniging die de clubkas wil spekken of die een goed doel wil steunen en daarvoor een verkoop organiseert? Of wil je met je vereniging je club promoten en informatie over jullie activiteiten wereldkundig maken? Wie erbij wil zijn, kan zijn aanvraag sturen naar bonheidenmarkt@bonheiden.be”, klinkt het.