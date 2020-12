Haan Ben met “meer dan 3.000 kukeleku’s per dag” nog altijd bron van ergernis voor buurvrouw: “Komt de vos niet langs, dan blijft Ben waar hij is”

Buurvrouw telt hoe vaak haan Ben kraait en stapt naar vrederech­ter: “3.318 kukeleku’s per dag”

30 juni Hij heet Ben, is twee jaar oud en is de beste vriend van het licht autistische meisje Merlijn (16). Ben is een witte krielhaan en vormt sinds gisteren ook het voorwerp van een juridische strijd, voor het vredegerecht in Mechelen. Eén buurvrouw heeft last van zijn gekraai – zo’n drieduizend kukeleku’s per dag, volgens haar eigen telling – en wil dat een rechter nu opdracht geeft hem uit de buurt te verwijderen.