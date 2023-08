Lezersbijdrage Picknick in ‘t wit aan het Rubenskas­teel is groot succes

Afgelopen zondag vond de picknick in ‘t wit plaats aan het Rubenskasteel in Elewijt. Het gezellige evenement, georganiseerd door de gemeente Zemst, bleek een groot succes. Maar liefst 250 deelnemers namen plaats in het gras naast het kasteel voor een heerlijke picknick.