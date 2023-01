Gemeente zwaait poetshulp Nicole uit tijdens personeelsfeestje

autosport Antwerpse team VR Racing doet het voortreffe­lijk in de Dakar Classic

De Dakar is halverwege met vandaag maandag de rustdag in Ryiad, waar ook de leden van het Antwerpse VR Racing echt naar uitkeken. Na een slopende eerste week staan Dirk Van Rompuy en Chris Goris knap derde algemeen en Erik Qvick en Jean-Marie Lurquin volgen een plaats verder. Bovendien zijn de onderlinge verschillen nog relatief klein en volgt er in de slotweek nog een hele reeks loodzware proeven die over winst en verlies zullen beslissen.

11:24