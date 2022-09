Gemeente zoekt verenigingen voor zwerfvuilacties in Bonheiden en Rijmenam

Leuven Leuvens onderzoek plaveit weg voor therapeuti­sche behande­ling ALS en fron­to-temporale dementie

Wie kent de Ice Bucket Challenge nog? In 2014 placht men zich graag te laten fotograferen met een klets ijswater over het hoofd, ten voordele van de hersenziekte ALS. Alle goede bedoelingen ten spijt is de aandoening anno 2022 echter nog steeds ongeneeslijk. Maar er is goed nieuws: een Leuvens onderzoeksteam ontdekte eiwitten die een rol spelen in ALS en fronto-temporale dementie, die de basis kunnen vormen voor nieuwe therapieën.

14 september