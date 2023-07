Gemeente ziet bijna als enige in Vlaanderen leegstand dalen

Acht dagen rijverbod na snelheids­over­tre­ding in bebouwde kom: “Ik was een beetje verstrooid”

Een man uit Mechelen heeft een rijverbod gekregen van 8 dagen. In mei 2022 werd hij door de politie geflitst bij een snelheidscontrole. De man reed toen 97 kilometer per uur in de bebouwde kom. De snelheidsovertreding werd niet betwist. “Ik was een beetje verstrooid. Ik had die dag een samenkomst gepland”, zei hij aan de politierechter. De man vroeg enige mildheid. Na beraad veroordeelde de rechter hem tot een rijverbod van 8 dagen en een geldboete van 400 euro.