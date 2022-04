Gemeente organiseert Buitenspeeldag aan Krankhoeve en komt met ‘buitenspeel challenge’

Leuven Make Beer, Not War: bierspeci­aal­zaak Hops ‘n More verkoopt Oekraïense speciaal­bie­ren ten voordele van het conflict

Met een oorlog die al bijna twee maanden woedt, blijft het aantal steunbetuigingen voor Oekraïne in stijgende lijn. Ook in de bierwereld beweegt er heel wat. Met de slogan ‘Make Beer Not War’ in het achterhoofd organiseert de bierspeciaalzaak Hops ‘n More een evenement ten voordele van het conflict in Oekraïne. Of hoe het aangename en het nodige soms samenvallen.

12 april