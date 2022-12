Gemeente koopt terreinen VV Adler in Rijmenam aan: “Recreatieve activiteiten aan de Mechelsbroekstraat komen naar hier”

Sint-Katelijne-Waver Zes chauffeurs geflitst bij snelheids­con­tro­les in bebouwde kom: “Eén chauffeur reed 31 kilometer per uur te snel”

Bij twee verschillende snelheidscontroles in Sint-Katelijne-Waver heeft de politie in totaal 1.113 autobestuurders gecontroleerd. Zes ervan reden te snel. De politie stond onder meer opgesteld in de Stationsstraat en langs IJzerenveld. Hier flitste de politie een chauffeur aan 81 kilometer per uur. “Dat is 31 kilometer per uur sneller dan toegelaten”, luidt het bij de politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte). De chauffeur zal binnenkort allicht worden gedagvaard door het politieparket. Naast een geldboete riskeert de man ook nog een bijkomende rijverbod.

14 december